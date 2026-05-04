Sisma nuovi presidi per l’imprenditoria nei comuni montani

In alcuni comuni montani sono stati istituiti nuovi presidi dedicati all’imprenditoria, con l’obiettivo di sostenere giovani e donne che intendono avviare o sviluppare attività locali. Verranno messi a disposizione strumenti e risorse specifiche per facilitare l’accesso ai finanziamenti e alle consulenze. Inoltre, ci saranno interventi pensati per chi vive con salari bassi, con modalità di supporto mirate a migliorare le condizioni di lavoro e di vita nelle aree più isolate.

? Cosa scoprirai Quali nuovi strumenti riceveranno giovani e donne nei comuni montani?. Come funzionerà il supporto per chi vive con salari troppo bassi?. Chi gestirà operativamente i nuovi punti di orientamento al lavoro?. Quali dati rivelano la reale capacità di trattenere i lavoratori locali?.? In Breve Intervento su 138 comuni tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.. Sviluppo Lavoro Italia e Guido Castelli coordinano le attività operative.. Scadenza per le manifestazioni d'interesse fissata al 30 aprile.. Piattaforma Area Cratere integra dati ISTAT e flussi COB.STAT.. Nuovi punti di orientamento al lavoro raggiungono i comuni montani dell’area colpita dal sisma del 2016 per contrastare lo spopolamento attraverso il sostegno all’autoimprenditorialità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma, nuovi presidi per l’imprenditoria nei comuni montani Notizie correlate Trieste, la Polizia scende nei parchi: nuovi presidi nei quartieri? Cosa sapere La Polizia Locale di Trieste presidia piazza Vittorio Veneto, Valmaura e Borgo San Sergio dal 28 aprile. Calano le iscrizioni, Manzi (PD): “rischio classi tagliate nei comuni non montani”Il calo delle iscrizioni scolastiche nelle Marche torna al centro del dibattito politico, con il timore di tagli alle classi e chiusura di plessi nei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sisma 2016, Cabina di coordinamento: 1,299 milioni per il recupero di due chiese a Camerano; Umbria, Filipponi chiede fondi per 10,25 milioni di interventi su scuole e presidi post sisma; Protezione civile inaugura la nuova sede moderna a Scheggino. Danni da sisma, da Cabina coordinamento nuovi fondi per i cimiteri di PesaroNuovi incrementi finanziari per la ricostruzione pubblica nel Comune di Pesaro, con particolare riferimento ai cimiteri di Candelara e Monteciccardo. (ANSA) ... ansa.it Sisma 2016, confermati e potenziati i presìdi dei vigili del fuoco in AppenninoI presìdi straordinari dei vigili del fuoco di Amatrice (Rieti) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) continueranno a operare regolarmente per tutto il 2026, in relazione allo stato di emergenza ancora ... ansa.it Sisma Friuli, il Papa: «Da quella tragedia una lezione di fraternità per il mondo» - facebook.com facebook Il #Papa a 50 anni dal sisma in #Friuli: il ricordo della tragedia promuova fraternità e carità. Alla Messa a Gemona, il monito del cardinale Zuppi: "Mai dividersi". @alvyspera #vaticannews x.com