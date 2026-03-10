Terremoto nel Golfo di Napoli | scossa di magnitudo 5.9 a grande profondità Sisma avvertito soprattutto al Nord

Un terremoto di magnitudo 5.9 si è verificato nel Golfo di Napoli poco dopo la mezzanotte del 10 marzo, interessando l’area tra la costa partenopea e Capri. La scossa è stata avvertita soprattutto nel Nord Italia e si è verificata a grande profondità. Nessun dettaglio su eventuali danni o feriti è stato comunicato al momento.

Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato poco dopo la mezzanotte di oggi, 10 marzo, nel Golfo di Napoli, tra la costa partenopea e l’area di Capri. La scossa, rilevata dalla rete sismica dell’ Ingv, ha avuto una caratteristica particolare: l’ipocentro è stato individuato a 414 chilometri di profondità, un dato molto elevato rispetto alla maggior parte dei terremoti che interessano il territorio italiano. Proprio questo elemento ha determinato un effetto curioso: il sisma è risultato praticamente impercettibile nell’area epicentrale, mentre alcune segnalazioni sono arrivate da regioni più lontane. Secondo quanto comunicato dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il movimento tellurico si è verificato alle 01. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

