Nuovo mezzo per il trasporto dei disabili

È stato presentato un nuovo veicolo destinato al trasporto di persone con disabilità nella città. L'iniziativa è stata supportata da sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. La consegna del mezzo rappresenta un passo importante per migliorare i servizi di mobilità dedicati a questa utenza. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori.

"Questo autoveicolo è di fondamentale importanza per la nostra città, ringraziamo gli sponsor per aver condiviso le nostre finalità. Grazie a loro potremo proseguire i servizi di accompagnamento a favore di chi vive in condizioni di fragilità". Luciano Lo Bianco è il presidente della Uildm (Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare) di Legnano. Ha commentato così la consegna del nuovo veicolo Fiat Doblò XL attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio, nel cortile di Palazzo Malinverni. L’iniziativa è parte del progetto di mobilità garantita, un’azione patrocinata dal Comune in collaborazione con la Uildm e Pmg Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo mezzo per il trasporto dei disabili Articoli correlati Montalto, un nuovo mezzo per i ragazzi disabili del Centro MaratondaMontalto di Castro, 1° gennaio 2026 – Il Comune di Montalto di Castro ha consegnato alla Fondazione Solidarietà e Cultura un secondo nuovo bus... Trasporto scolastico dei minori disabili, arrivano i contributi economici del ComuneÈ stata pubblicata, sul sito dell'amministrazione locale, la graduatoria dei beneficiari della misura di sostegno: gli aiuti sono destinati alle... Motori a GASOLIO e sotto i 25.000 EURO, Fiat Qubo L Approfondimenti e contenuti su Nuovo mezzo Temi più discussi: Nuovo mezzo per la Protezione Civile in ricordo di Piero Zucca; Uildm Lecco, un nuovo mezzo attrezzato per persone con disabilità; Dopo il furto consegnato alla UILDM un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone fragili; In arrivo un nuovo mezzo per la Misericordia: Più servizi per aiutare le famiglie in difficoltà. Dopo il furto consegnato alla UILDM un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone fragiliL’iniziativa si inserisce nel Progetto di Mobilità Garantita, promosso con il patrocinio del Comune di Legnano in collaborazione con la sezione locale della UILDM e P.M.G. Italia ... legnanonews.com Presentato un nuovo mezzo per il soccorso in montagnaSi tratta di un ATV cingolato e allestito con una cellula infermieristica. Fosson: Il mezzo speciale riveste un’importanza strategica per la nostra Regione in quanto può essere impiegato in quelle ... quotidianosanita.it Legnano - Dopo il furto consegnato alla UILDM un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone fragili - facebook.com facebook In arrivo un nuovo mezzo per la Misericordia: «Più servizi per aiutare le famiglie in difficoltà» - Il Giunco x.com