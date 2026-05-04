La prossima settimana inizieranno i primi test notturni sul nuovo tram nella zona urbana. Durante queste operazioni, verranno effettuate manovre sui binari utilizzando veicoli specifici per verificare il funzionamento del sistema di trasporto. I test si svolgeranno principalmente nelle ore notturne per ridurre l'impatto sulla viabilità diurna. La presenza di mezzi di prova e personale specializzato sarà visibile lungo i percorsi interessati.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i test notturni la viabilità della zona?. Quali mezzi verranno utilizzati per le prime manovre sui binari?. Quando inizierà l'apertura ufficiale del servizio ai passeggeri?. Dove si svolgerà l'evento per celebrare il nuovo percorso?.? In Breve Test notturni inizieranno sul tratto stazione-via Morgagni con mezzi del Sir1.. L'evento Piazza Tram si terrà sabato 9 maggio in via Morgagni.. Pre esercizio senza passeggeri previsto entro fine estate per validazione sistemi.. Lavori Sir2 completati al 90% con messa in servizio prevista nel 2027.. I primi mezzi del Sir3 inizieranno a muoversi sui binari la prossima settimana, segnando l’avvio delle prove tecniche notturne che porteranno il nuovo tram verso la fase di esercizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sir3: la prossima settimana partono i primi test notturni del tram

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