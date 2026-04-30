Sir3 il tram entra nella fase dei test | prime prove notturne dalla prossima settimana

Da prossima settimana, il tram Sir3 inizierà le prove notturne nell’ambito della fase di test prima dell’attivazione ufficiale. L’infrastruttura della nuova linea è quasi terminata: le vie di corsa in calcestruzzo sono state completate, i pali dell’alimentazione elettrica sono stati installati e si sta procedendo con la posa dei cavi. La fase di collaudo si concentrerà principalmente nelle ore notturne.

Il Sir3 entra nella fase più concreta verso la messa in servizio. L’infrastruttura della nuova linea tramviaria è ormai quasi completa: le vie di corsa in calcestruzzo sono state realizzate interamente, i pali dell’alimentazione elettrica sono tutti installati e sono in corso la posa dei cavi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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