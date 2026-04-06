iPhone pieghevole Apple accelera | partono i test e arrivano i primi leak

Secondo alcune fonti, Apple avrebbe iniziato i test sul suo primo iPhone pieghevole, anche se la conferma ufficiale non è ancora arrivata. Le indiscrezioni indicano che il dispositivo potrebbe essere presentato entro la fine dell’anno, ma i dettagli tecnici e le caratteristiche non sono stati ancora svelati. Sono inoltre trapelati i primi leak riguardanti il design e le funzionalità del nuovo modello.

La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma ormai i dubbi sono pochi: Apple sarebbe pronta a lanciare il suo primo iPhone pieghevole entro la fine dell’anno. Tutte le principali fonti concordano su questa direzione, con un debutto atteso per l’autunno, anche se potrebbe slittare leggermente rispetto alla linea degli iPhone 18 Pro. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, direttamente dalla catena di approvvigionamento, Apple avrebbe avviato la cosiddetta “trial production” del dispositivo. Si tratta di una fase decisiva nello sviluppo: il prodotto esce definitivamente dalla fase prototipale e design, componenti e specifiche tecniche vengono considerati ormai definitivi. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - iPhone pieghevole, Apple accelera: partono i test e arrivano i primi leak Iphone pieghevole apple potrebbe fissare un standard per le pieghe dello schermosi esaminano le indiscrezioni riguardanti un possibile iPhone pieghevole, con dettagli emersi dall’ambito delle forniture e dall’attenzione dei media... Apple esplora design pieghevole per nuovo iPhone, rivoluzione estetica e funzionale in arrivoApple sta esplorando un nuovo percorso progettuale per il suo smartphone più iconico: l’iPhone. Temi più discussi: Apple prepara iPhone Fold con tre novità di design e porta la nuova Siri in iOS 27 -; Apple sviluppa smartphone pieghevoli e fotocamera senza precedenti con obiettivo ad apertura variabile nell’hardware; Novità tech: da Google Pixel a Samsung Galaxy S26 FE, tutte le mosse di aprile 2026; Codici Dungeon Heroes Roblox: Marzo 2026. L'iPhone pieghevole diventa realtà: comincia la produzione di prova per i rumorNo, la conferma di Apple ancora non c'è, ma sul fatto che a fine anno sarà lanciato il primo iPhone pieghevole non ci sono praticamente dubbi, con tutte le fonti allineate da tempo in questa direzione ... hdblog.it Apple accelera sui display di iPhone pieghevole e punta al debutto nel 2026Se ne parla da tempo, forse da troppo. Il momento si avvicina, almeno stando agli ultimi rumor. Apple starebbe infatti stringendo i tempi per il lancio del suo primo iPhone pieghevole, con i pannelli ... macitynet.it Penne per iPad: esistono delle alternative ad Apple Pencil Tutto ciò che c'è da sapere #lasceltagiusta x.com Oggi ricorrono 50 anni dalla nascita della Apple. Steve Jobs è stato raccontato in tanti modi e io ho scelto per voi questo documentario, che parla della sua genialità, ma anche degli aspetti meno "umani", che potete ascoltare nella puntata del mio podcast CH facebook