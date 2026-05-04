Il tennis maschile italiano segna un nuovo traguardo con un giocatore che supera i 14.000 punti in classifica, entrando nella storia. Nel frattempo, quattro italiani si posizionano tra i primi venti del ranking ATP, un risultato senza precedenti per il movimento nazionale. Questa giornata rappresenta un momento di grande attenzione per il torneo degli Internazionali d’Italia 2026, che si avvicina con entusiasmo.

AGI - È un lunedì da record per il tennis maschile italiano, che fa sognare grandi cose in vista degli Internazionali d'Italia 2026. Jannik Sinner nella storia: superata quota 14.000 punti. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, è il terzo giocatore a superare i 14 mila punti nel ranking ATP. L'Italia dei campioni: quattro azzurri tra i primi 20 al mondo. Flavio Cobolli, grazie ai quarti di finale a Madrid, ha firmato il nuovo best ranking alla posizione numero 12, eguagliando Paolo Bertolucci al settimo posto tra gli italiani arrivati più in alto in classifica nell'era Open. Con la risalita di Luciano Darderi alla posizione numero 20, inoltre, l'Italia torna ad esprimere quattro giocatori tra i primi 20 del mondo, come era successo per la prima volta nella storia lo scorso 16 marzo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner nella storia (14.000 punti) e poker Italia nei Top 20 ATP

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