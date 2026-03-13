Tennis Italia da record non solo grazie a Sinner | con Darderi diventano 4 gli azzurri in top 20

L’Italia nel mondo del tennis registra un nuovo successo con quattro giocatori italiani tra i primi venti del ranking mondiale. Oltre a Sinner, anche Darderi ha raggiunto questa posizione di rilievo, portando il numero totale di azzurri in top 20. La squadra italiana continua così a mostrare una presenza significativa nel circuito internazionale, confermando i progressi e i risultati ottenuti negli ultimi mesi.

(Adnkronos) – Italtennis da record. Gli azzurri continuano a far sognare e a conquistare grandi risultati in giro per il mondo. Dopo il best ranking raggiunto pochi giorni fa da Flavio Cobolli (14), anche Luciano Darderi si prende la sua posizione più alta in carriera: dopo il ko di Arthur Fils ai quarti di Indian.

