Jannik Sinner si prepara a sfidare Alexander Zverev in finale a Madrid, puntando a vincere il suo quinto torneo Masters consecutivo. A soli 24 anni, il tennista italiano ha già stabilito un record di precocità, raggiungendo questa fase di competizione in una delle prove più prestigiose del circuito. La finale si giocherà tra due giocatori di alto livello, entrambi determinati a conquistare il titolo.

MADRID – Jannik Sinner cerca la manita, a Madrid, contro Alexander Zverev. Dopo aver raggiunto a soli 24 anni (primato di precocità) la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario (nel 1990), Jannik Sinner in due settimane, tra Madrid e Roma, si gioca una buona fetta della sua stessa leggenda sportiva. L’unico ad avere vinto almeno una volta tutti i ‘1000’ in calendario è Novak Djokovic e all’altoatesino per emularlo restano da vincere il Mutua Madrid Open e gli Internazionali d’Italia, dove da 50 anni non si impone un tennista italiano (ultimo fu Adriano Panatta nel 1976).🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner sfida Zverev in finale a Madrid: per il quinto Masters consecutivo

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