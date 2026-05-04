Jannik Sinner ha vinto il suo quinto torneo Masters 1000 consecutivo a Madrid, battendo in finale un avversario di rilievo. La vittoria rappresenta un record assoluto nel circuito, poiché nessun altro tennista è mai riuscito a ottenere questa serie di successi di fila in questa categoria. La sua impresa si aggiunge a una giornata significativa per il tennis italiano, che vede ancora una volta protagonista il giovane atleta.

Un’altra giornata storica per il tennis azzurro. Jannik Sinner continua a riscrivere i record, centrando il quinto titolo consecutivo nei tornei Masters 1000, un risultato mai raggiunto prima nel circuito. Il tennista batte in meno di un’ora Zverev con 6-1, 6-2. Poi commenta: “Una vittoria importante. C’è tanto lavoro dietro”. Il successo ottenuto a Madrid il 3 maggio, consolida il momento straordinario dell’altoatesino, capace di imporsi con continuità ai massimi livelli e di regalare allo sport italiano un capitolo destinato a rimanere nella memoria. A celebrare l’impresa è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che affida ai social un messaggio di congratulazioni: parole di stima e orgoglio per un atleta che continua a rappresentare l’Italia nel mondo con risultati eccezionali.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sinner trionfa a Madrid, Giorgia Meloni. “Cinque Masters 1000 consecutivi. Un’impresa mai riuscita a nessuno”

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