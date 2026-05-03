Jannik Sinner ha conquistato il titolo al Masters 1000 di Madrid battendo Alexander Zverev in due set, con un punteggio di 6-1, 6-2, in appena 58 minuti. La vittoria ha permesso all’italiano di stabilire un nuovo record nella storia del tennis, aggiudicandosi per la quinta volta consecutiva un titolo Masters 1000. La partita si è svolta senza grandi difficoltà per Sinner, che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Madrid. Ha travolto Alexander Zverev 6-1, 6-2 in 58 minuti di partita, un match senza storia che ha consegnato all’altoatesino un record che nessuno aveva mai raggiunto nella storia del tennis: cinque titoli Masters 1000 consecutivi. Parigi 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo e ora Madrid. Vincere decine di partite di fila nel tennis è difficilissimo, Sinner lo fa sembrare facile, scriveva il New York Times pochi giorni fa. Oggi ne abbiamo avuto l’ennesima conferma. Il primo set è durato 25 minuti. Sinner ha servito con l’81% di prime in campo, vincendo 15 dei 17 punti con la prima di servizio. Zverev ha tenuto un solo game nel primo parziale e due nel secondo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner demolisce Zverev e vince il Masters di Madrid: cinque titoli 1000 consecutivi, nessuno c’era mai riuscito

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