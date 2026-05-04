Durante un evento a Madrid, il tennista italiano ha parlato della madre, definendola il suo modello e affermando il desiderio di trascorrere più tempo con lei. Nel torneo spagnolo, Sinner ha vinto il quinto Masters 1000 consecutivo, battendo campioni come Nadal e Djokovic, realizzando un risultato mai raggiunto prima nel circuito.

In terra di Spagna, sul rosso di Madrid, Jannik Sinner supera miti come Nadal e Djokovic conquistando il quinto Masters 1000 di fila, impresa che non era riuscita a nessuno del tennis. Un dominio assoluto, come nella finale in cui ha annichilito uno sconfortato Alexander Zverev in meno di un’ora: 6-1 6-2 per conquistare un altro titolo e un altro record. Ma in conferenza stampa Sinner chiarisce: “Io non gioco per questi record, gioco per me stesso e per la mia squadra, che sa cosa c’è dietro. Gioco anche per la mia famiglia perché la famiglia è la cosa principale. Anche loro non hanno mai cambiato il modo in cui sono con me”. Poi, come raramente accade, l’altoatesino numero 1 al mondo si emoziona, parlando di mamma Siglinde.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner si emoziona parlando della mamma: “Lei è il mio modello, vorrei passare più tempo insieme”

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