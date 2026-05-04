Sinner si commuove dopo trionfo a Madrid | il pensiero per i genitori

Jannik Sinner ha conquistato la vittoria a Madrid, battendo il suo avversario e lasciandosi andare a un momento di emozione. Dopo il match, il tennista italiano si è mostrato visibilmente commosso, dedicando il successo ai genitori. La partita si è svolta su un campo all’aperto, con il giocatore che ha dimostrato grande concentrazione e determinazione durante tutto l’incontro. La vittoria rappresenta un risultato importante nella sua carriera.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vince a Madrid e si commuove. Il tennista azzurro ha battuto Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 spagnolo, conquistando il quinto torneo di categoria consecutivo (mai nessuno come lui) e arrivando agli Internazionali d'Italia, al via martedì 4 maggio, da favorito assoluto. Durante la conferenza stampa post finale però, Sinner ha voluto dedicare un pensiero commosso alla sua famiglia e ai genitori in particolare. "I miei sono genitori semplici e quando sono con loro mi sento molto al sicuro", ha rivelato Sinner a cuore aperto, "quando sono a casa non parliamo mai di tennis. Abbiamo davvero un grandissimo rapporto, dietro c'è tanta disciplina e tanti sacrifici".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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