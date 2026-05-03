Sinner-Zverev finale a Madrid | Jannik cerca il primo trionfo spagnolo e un record storico

Oggi, domenica 3 maggio, il Manolo Santana Stadium di Madrid accoglie la finale del torneo Masters 1000 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. I due giocatori si sfidano per conquistare il primo titolo in Spagna e per stabilire un record storico nel circuito. La partita rappresenta l’atto conclusivo di un torneo che ha visto protagonisti entrambi in diverse occasioni.

Oggi, domenica 3 maggio, il Manolo Santana Stadium ospiterà la finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il match è in programma non prima delle 17.00 e mette in palio un titolo pesante per l’azzurro, che va a caccia del suo primo successo in Spagna e di un nuovo primato nel circuito. Sinner arriva all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare il quinto titolo consecutivo nei Masters 1000, una striscia che avrebbe un valore storico. Dall’altra parte ci sarà però uno Zverev particolarmente a suo agio a Madrid, torneo già vinto dal tedesco nel 2018 e 2021, quando superò Matteo Berrettini in finale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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