Jannik Sinner in semifinale a Madrid il primo pensiero è per lo sconfitto Jodar | pura classe

Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale a Madrid battendo il giovane avversario Jodar in un match che si è rivelato difficile. Dopo aver superato l’avversario, Sinner si prepara ora a sfidare uno tra Lehecka e Fils nella prossima fase del torneo. La partita contro Jodar si è conclusa con un risultato favorevole per il tennista italiano, che prosegue il suo cammino nel torneo spagnolo.

Jannik Sinner supera il giovane Jodar dopo un match non semplice e vola in semifinale contro uno tra Lehecka e Fils. Il numero uno al mondo ha subito riconosciuto i meriti dell'avversario.🔗 Leggi su Fanpage.it

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