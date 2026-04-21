A Madrid si apre una nuova sfida per il tennista italiano, che punta a conquistare il quinto titolo consecutivo in un torneo Masters 1000. Con l’assenza del principale avversario, l’attenzione si concentra sulle sue possibilità di vittoria. Le quote sui bookmaker indicano una favorita, mentre il pubblico si prepara a seguire un percorso senza il rivale più temuto. L’evento attira l’interesse di appassionati e analisti, pronti a scoprire se il giocatore riuscirà a confermarsi.

Nonostante l'assenza del rivale, c'è grande attesa per il ritorno del numero uno del mondo in Spagna dove Jannik cercherà un altro trionfo storico Manca poco ormai per il debutto di Jannik Sinner a Madrid, dove è in programma il quarto Masters 1000 della stagione. L'azzurro sarà testa di serie numero uno a prescindere dall'assenza di Alcaraz: da due settimane, infatti, è tornato sul trono del ranking Atp e ora punta ad un altro bersaglio grosso. E allora scopriamo le quote Sinner vincente Madrid Masters 1000 in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Jannik si presenta in Spagna dopo aver vinto quattro Masters 1000 di fila, cominciando da quello indoor di Parigi del novembre scorso, che chiuse la stagione dell'azzurro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner può vincere a Madrid il quinto Masters 1000 di fila? Ecco le quote senza Alcaraz

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