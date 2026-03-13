Ranking Atp Live Sinner n2 e quattro italiani nella top 20 | è record

Il ranking ATP Live vede due italiani tra i primi due posti e altri due nella top 20, stabilendo un nuovo record per il tennis maschile del paese. Il 16 marzo sarà un giorno da ricordare, con un lunedì che segna un traguardo importante per la presenza azzurra nel circuito. La classifica conferma la crescita e la solidità del movimento tennistico italiano a livello internazionale.

L’Italia del tennis si appresta a scrivere un altro record. Il 16 marzo sarà un lunedì storico per il tennis italiano maschile. Guardando le proiezioni del ranking Atp Live, la sconfitta di Arthur Fils per mano di Alex Zverev al Masters 1000 di Indian Wells rende certo l’ingresso di Luciano Darderi tra i primi 20 giocatori del mondo. Dunque per la prima volta l’Italia avrà quattro giocatori contemporaneamente in top 20 nel ranking ATP: Darderi è infatti il numero 4 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli (14). Luciano Darderi è il quattordicesimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking Atp, da quando è stata introdotta la classifica Atp, nel 1973. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ranking Atp Live, Sinner n.2 e quattro italiani nella top 20: è record Articoli correlati Tennis: Alcaraz sempre più n.1, con Sinner tre italiani in top 20. Cobolli risale, best ranking perCarlos Alcaraz ha consolidato il suo dominio nel tennis maschile mondiale, conquistando il primo titolo dell’Australian Open della sua carriera e... Il ranking ATP degli italiani prima degli Australian Open: Sinner e Musetti in top-5, Berrettini sesta forzaIl cemento di Melbourne si appresta a ospitare gli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che andrà in scena in terra oceanica dal 18... Tutto quello che riguarda Ranking Atp Live Sinner n 2 e quattro... Temi più discussi: Classifica ATP live, 11 marzo 2026: Sinner si riavvicina ad Alcaraz dopo il successo con Fonseca. Il distacco aggiornato; LIVE Sinner-Svrcina 6-1 6-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: comodo esordio in 65 minuti; Sinner-Fonseca all'Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv e streaming; Indian Wells e Miami, come potrebbe cambiare il ranking ATP nelle prossime settimane. LIVE Sinner-Tien 6-1, 6-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: vittoria convincente che vale la semifinale con ZverevCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DELLA SEMIFINALE SINNER-ZVEREV 22.35 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona notte. oasport.it Come peggiora il ranking di Sinner dopo gli Australian Open: quanto si allontana il numero 1La finalissima per il titolo tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic metterà un punto anche ai primi calcoli della stagione: in caso di vittoria, lo spagnolo può allungare la falcata in vetta alla ... fanpage.it Sinner-Fonseca all'ATP Indian Wells, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com Indian Wells e gli intrecci con Aus Open e ranking Atp. - facebook.com facebook