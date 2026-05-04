Sinner insofferente sull'imbattibilità | Una domanda non necessaria A Roma si gioca tre record

Durante un torneo a Roma, il tennista italiano ha commentato la sua posizione attuale, definendo come una domanda inutile la possibilità di una stagione senza sconfitte. Dopo aver vinto a Madrid, ha dichiarato che è impossibile mantenere l’imbattibilità per tutta la stagione. La partita si svolge in un contesto che vede anche il tentativo di stabilire tre record, con l’atleta che si mostra scettico riguardo a questa prospettiva.

Dopo il trionfo a Madrid, il numero uno al mondo Jannik Sinner frena sull'ipotesi di una stagione da imbattuto: "Impossibile". Agli Internazionali d'Italia a Roma può ulteriormente scrivere il suo nome nella storia del tennis.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sinner spiazzato dalla domanda sull’inno italiano a Monte-Carlo: “Normalmente si canta no?”Jannik Sinner dopo il trionfo a Monte-Carlo in conferenza stampa ha parlato del suo feeling con l'Italia e con gli italiani rispondendo ad una... Sarri scatenato, lancia una frecciata a Lotito: “L’allenatore sono io, decido io come si gioca”Sarri non si trattiene in conferenza stampa dopo Lazio-Atalanta, parla anche di Lotito: "Scusate, il presidente dice che il mercato lo fa lui e poi...