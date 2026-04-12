Sinner spiazzato dalla domanda sull'inno italiano a Monte-Carlo | Normalmente si canta no?

Durante la conferenza stampa dopo la vittoria a Monte-Carlo, Jannik Sinner ha risposto a una domanda sull'inno italiano, commentando con sorpresa che di solito si canta. Il giocatore ha parlato del suo rapporto con l'Italia e con gli italiani, senza approfondire ulteriormente l'argomento. La domanda ha attirato l'attenzione, ma Sinner ha mantenuto un tono semplice e diretto nelle sue risposte.