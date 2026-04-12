Sinner spiazzato dalla domanda sull'inno italiano a Monte-Carlo | Normalmente si canta no?
Durante la conferenza stampa dopo la vittoria a Monte-Carlo, Jannik Sinner ha risposto a una domanda sull'inno italiano, commentando con sorpresa che di solito si canta. Il giocatore ha parlato del suo rapporto con l'Italia e con gli italiani, senza approfondire ulteriormente l'argomento. La domanda ha attirato l'attenzione, ma Sinner ha mantenuto un tono semplice e diretto nelle sue risposte.
Jannik Sinner dopo il trionfo a Monte-Carlo in conferenza stampa ha parlato del suo feeling con l'Italia e con gli italiani rispondendo ad una domanda sull'inno cantato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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