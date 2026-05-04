Sinner il pensiero per la mamma è commovente | Sono una persona fortunata

Dopo aver conquistato la vittoria in finale contro Zverev al Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha condiviso alcune riflessioni sulla propria famiglia, in particolare sulla madre. Il tennista ha detto di sentirsi una persona fortunata e ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto nel corso della sua carriera. Le sue parole sono state raccolte in occasione di un'intervista nel post-gara.

Dopo la finale vinta contro Zverev al Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha parlato della sua famiglia e dei sacrifici che ha dovuto fare per perseguire la carriera da tennista: "A volte vorrei avere più tempo da passare con loro, so che tutto questo è stato particolarmente difficile per mia madre. Per me i miei genitori sono dei simboli". .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, il pensiero per la mamma è commovente: "Sono una persona fortunata" Notizie correlate Leggi anche: Natalie Portman mamma per la terza volta a 44 anni: “So quanto sono fortunata” Gisele Bündchen: «La maternità mi ha cambiata. Sono fortunata perché credo di essere nata per essere mamma»In una lunga intervista a Elle Usa, Gisele ha infatti detto «i bambini sono semplicemente il massimo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sinner si commuove dopo trionfo a Madrid: il pensiero per i genitori; Jannik Sinner in semifinale a Madrid, il primo pensiero è per lo sconfitto Jodar: pura classe; Sinner si commuove dopo trionfo a Madrid: il pensiero per i genitori; Sinner dopo la vittoria di Madrid: Successo bellissimo ma non bisogna parlare solo di me: ho un grande team. Sinner si commuove dopo trionfo a Madrid: il pensiero per i genitoriJannik Sinner vince a Madrid e si commuove. Il tennista azzurro ha battuto Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 spagnolo, conquistando il quinto torneo di categoria consecutivo (mai nessuno ... adnkronos.com Sinner insofferente sull’imbattibilità: Una domanda non necessaria. A Roma si gioca tre recordDopo il trionfo a Madrid, il numero uno al mondo Jannik Sinner frena sull'ipotesi di una stagione da imbattuto: Impossibile ... fanpage.it #Sinner, #Djokovic e #Sabalenka contro i premi troppo bassi nei Grandi Slam: la lettera di fuoco per il #RolandGarros x.com Due talenti. Un solo orgoglio: l’Italia. Quando il talento incontra il cuore, nascono storie che non si dimenticano. Jannik Sinner e Kimi Antonelli non sono solo due giovani campioni… sono il simbolo di una generazione che non ha paura di sognare in gran - facebook.com facebook