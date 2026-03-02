Gisele Bündchen | La maternità mi ha cambiata Sono fortunata perché credo di essere nata per essere mamma

Gisele Bündchen ha annunciato che la maternità le ha cambiato la vita. La modella brasiliana, che ha avuto il suo terzo figlio a febbraio 2025 con il marito Joaquim Valente, ha dichiarato di sentirsi fortunata e di credere di essere nata per essere mamma. Dopo i due figli già avuti in passato, questa nuova nascita segna un momento importante per lei.

In una lunga intervista a Elle Usa, Gisele ha infatti detto «i bambini sono semplicemente il massimo. Mi sento fortunata a poter essere mamma. Credo di essere nata per questo». E ancora «per me è una gioia, i loro sorrisi; tutto mi rende felice. È semplicissimo rendermi felice; basta che mi sorridano e io dico: "Oh, ok. È perfetto"». Una felicità fatta di momenti semplici ma preziosissimi. Dopo i due figli ormai adolescenti Benjamin e Vivian avuti dall'ex marito, il giocatore di football americano Tom Brady, la modella è diventata mamma per la terza volta a febbraio 2025. Un momento che aveva tenuto per sé per qualche tempo, postando la prima foto social con il piccolo solo a maggio.