Nella finale del Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev in 57 minuti, stabilendo il suo record personale per la vittoria più veloce in un match di questa categoria. Si tratta di una delle finali di un torneo 1000 più rapide mai giocate, superando il precedente record stabilito in un’altra finale di questa serie. L’azzurro ha dominato il confronto contro il tedesco senza lasciare spazio a dubbi.

Jannik Sinner ha impressionato nella finale del Masters 1000 di Madrid. Opposto al numero 3 del ranking, Alexander Zverev, l’azzurro ha impartito una lezione netta al rivale tedesco. Con il punteggio di 6-1 6-2, ha chiuso la pratica conquistando il quinto titolo “1000” consecutivo in meno di un’ora: il match si è concluso infatti in appena 57 minuti. Una durata che alimenta tra gli appassionati il dibattito sul divario tra i due, inserendosi in un discorso più ampio: in assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, il pusterese appare tra i principali candidati a dominare la stagione sulla terra rossa. Il pensiero corre agli Internazionali d’Italia e, soprattutto, al Roland Garros.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner ha spazzato via Zverev in 57 minuti: solo una finale di un 1000 era stata più veloce

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