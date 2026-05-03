Sinner ingiocabile Zverev spazzato via in 57 minuti | è il quinto Masters 1000 consecutivo

Jannik Sinner ha vinto il Mutua Madrid Open in meno di un’ora, battendo Alexander Zverev con un punteggio di 6-1 6-2 in 57 minuti. È il quinto Masters 1000 consecutivo che il tennista italiano conclude con successo. La partita si è conclusa in tempi rapidi, con Sinner che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

La partita dura meno di un’ora, ma basta per scrivere la storia. Jannik Sinner travolge Alexander Zverev e conquista il Mutua Madrid Open con un netto 6-1 6-2 in appena 57 minuti. Una finale senza storia, dominata punto dopo punto, che consegna all’azzurro un record mai visto: cinque Masters 1000.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Sinner-Zverev, finale a Madrid: l’azzurro a caccia del quinto Masters 1000 consecutivoLa finale del Masters 1000 di Madrid oppone Jannik Sinner, numero 1 del mondo, ad Alexander Zverev sul campo Centrale del Manolo Santana Stadium, con... Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, quinto Masters 1000 di fila: Jannik da recordJannik Sinner non ha semplicemente battuto Alexander Zverev nella finale di Madrid. Aggiornamenti e dibattiti Sinner ingiocabile, Zverev spazzato via in 57 minuti: è il quinto Masters 1000 consecutivoLa partita dura meno di un’ora, ma basta per scrivere la storia. Jannik Sinner travolge Alexander Zverev e conquista il Mutua Madrid Open con un netto 6-1 6-2 in appena 57 minuti. Una finale senza sto ... trentotoday.it Sinner-Zverev 6-1 6-2 Jannik vince anche il torneo di Madrid, è il quinto 1000 di filaAlexander Zverev è ormai uno dei consueti avversari di Sinner, numero 3 della classifica ATP, è da un decennio ai vertici del tennis. Non è mai riuscito a vincere un titolo Slam, al netto di quattro f ... fanpage.it