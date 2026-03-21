Allo torneo ATP di Miami, il debutto di Jannik Sinner vede il giocatore affrontare Dzumhur nel secondo turno. Nel doppio femminile, invece, Paolini ed Errani iniziano la loro avventura nel torneo. Il programma del sabato include le ultime partite del secondo turno maschile e le prime sfide dei sedicesimi di finale per le donne.

Il sabato del torneo di Miami completa il secondo turno in campo maschile e propone le prime sfide dei sedicesimi di finale per quello femminile. L’Italia si affida alla sua punta di diamante e non vede l’ora di ammirare l’esordio di Jannik Sinner. Nel torneo di doppio femminile debuttano Sara Errani e Jasmine Paolini. A soli sei giorni dalla vittoriosa battaglia di domenica scorsa contro il russo Daniil Medvedev, successo che gli ha consegnato il primo titolo in carriera ad Indian Wells è il momento di tornare in campo. Jannik Sinner affronta il bosniaco Damir Dzumhur nei trentaduesimi di finale del torneo ATP di Miami, secondo Masters 1000 della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Miami, Sinner inizia la caccia al titolo contro Dzumhur. Esordio per Paolini/Errani nel doppio femminile

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