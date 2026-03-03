Cristiano Ronaldo in fuga dai missili su Riad con il jet privato è tornato in Spagna con la famiglia

Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Arabia Saudita a bordo del suo jet privato, secondo alcune fonti internazionali. La famiglia, composta da lui, la moglie e i figli, sarebbe stata a bordo del velivolo. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le notizie indicano che il calciatore si sarebbe spostato in Spagna. La partenza sarebbe avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma alcuni media internazionali hanno rivelato che Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita con la moglie Georgina Rodriguez e i figli – paese nel quale gioca con l’Al Nassr – dopo l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad. Cristiano Ronaldo in fuga da Riad Cristiano Ronaldo si sarebbe limitato ad allenarsi in palestra con l’Al Nassr, salvo poi volare a Madrid e tornare nella sua casa in Spagna. La notizia sta circolando anche sul web e sui social: secondo i tracciatori di volo, il jet privato di Ronaldo (LX-GOL SVW7B, Bombardier Global Express) è decollato da Riad ed è atterrato a Madrid-Barajas. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Cristiano Ronaldo lascia l’Arabia con il suo jet privato? Il volo dopo l’attacco all’ambasciata USA di RiadIl volo privato di Cristiano Ronaldo decolla da Riad dopo l'attacco all'ambasciata USA di Riad.

