Nel deserto californiano, durante il torneo di Indian Wells, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria significativa, superando avversari di alto livello. Con questa prestazione, il tennista italiano ha raggiunto risultati superiori a quelli di Federer, Nadal e Nole in termini di successi. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti, segnando un momento importante nella sua carriera.

Nel cuore del deserto californiano Jannik Sinner ha aggiunto un altro tassello pesantissimo alla propria crescita internazionale, conquistando per la prima volta Indian Wells Masters al termine di una finale molto più complessa di quanto racconti il punteggio contro Daniil Medvedev: 7-6, 7-6, due tie-break giocati con lucidità assoluta. Il match si è deciso nei dettagli, come spesso accade tra due giocatori che ormai si conoscono a memoria, ma ancora una volta è stato l’azzurro a trovare le soluzioni migliori nei momenti chiave. Il passaggio più significativo è arrivato nel secondo tie-break, quando Sinner ha ribaltato una situazione delicatissima risalendo da 0-4 e chiudendo con autorità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner fa la storia a Indian Wells: meglio di Federer, Nadal e Nole

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