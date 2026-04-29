Sinner supera Jodar a Madrid e frena i paragoni | Non sono sullo stesso piano di Djokovic e Nadal

Jannik Sinner ha vinto il match contro il talento spagnolo a Madrid, interrompendo una serie di confronti che richiamano i suoi incontri con i grandi del tennis. Dopo la partita, Sinner ha dichiarato di non essere ancora allo stesso livello di campioni come Djokovic e Nadal. La sfida ha portato alla luce le differenze tra il giovane italiano e i top player, in un torneo che ha visto il suo progresso e la sua crescita nel circuito.

La sfida vinta da Jannik contro il talento spagnolo ha ricordato i match del "giovane" Sinner contro i giganti del tennis. In conferenza il campione italiano resa umile. "Io sono diverso da loro e non è la stessa cosa. Quando ho giocato contro Nole aveva già vinto molti Slam, era numero 1 da molti anni. Stesso discorso per Rafa".🔗 Leggi su Fanpage.it

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