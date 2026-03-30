Durante il torneo Miami Open 1000, il tennista italiano ha vinto contro il tennista ceco in due set, 6-4 e 6-4, portando a termine il “Sunshine double” dopo aver già conquistato Indian Wells. La vittoria permette all’atleta di ridurre la distanza in classifica dal numero uno del ranking ATP, che rimane in prima posizione.

Il trionfo negli Stati Uniti consente all’azzurro di accorciare sensibilmente le distanze in classifica dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che resta in vetta al ranking Atp. Con l’eliminazione del rivale in Florida, il distacco si riduce a 1190 punti Jannik Sinner riscrive la storia del tennis az. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Miami Open 1000, Sinner batte Lehecka 6-4/6-4, completato il “Sunshine double” dopo la vittoria a Indian Wells - VIDEO

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