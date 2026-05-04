Durante il torneo di Madrid, il giocatore italiano ha ottenuto una vittoria contro l’avversario tedesco, confermando la sua buona forma in questa fase della stagione. La partita ha visto il tennista superare Zverev in due set, dimostrando di essere in grado di affrontare e battere anche avversari di alto livello. La vittoria ha suscitato discussioni sulla sua posizione rispetto ad altri protagonisti del circuito.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo la sconfitta patita contro Jannik Sinner nella finale del Madrid Open, Alexander Zverev ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione sul crescente rivale tra Sinner e Carlos Alcaraz. Zverev, che ha affrontato entrambi i giocatori in numerose occasioni, ha avuto modo di osservare da vicino le loro prestazioni e il loro stile di gioco. La stagione 2024 ha visto Sinner brillare in modo straordinario. Fino ad oggi, non ha mai perso prima delle semifinali in nessun torneo, mantenendo un impressionante record di 28 vittorie e sole 2 sconfitte.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sinner brilla a Madrid: supera Zverev e dimostra di essere superiore ad Alcaraz.

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