Jorge Martin ha conseguito risultati e vittorie che evidenziano una performance superiore rispetto a Marco Bezzecchi nel corso delle stagioni recenti. La rivalità tra i due piloti si è intensificata nel campionato di moto mondiale, attirando l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La competizione tra i due continua a essere uno dei temi principali nel panorama delle corse motociclistiche.

"> Martin vs Bezzecchi: La Rivalità Continua nel Motomondiale. Jorge Martin si considera ancora il migliore rispetto a Marco Bezzecchi, nonostante le recenti vittorie dell’italiano con Aprilia. Questo fine settimana, Bezzecchi arriva al Gran Premio del Brasile dopo aver conquistato tre vittorie consecutive, portando la sua stagione a un livello straordinario. Martin ha iniziato la sua avventura con Aprilia nel 2025, arrivando come campione del mondo in carica, ma ha avuto un percorso segnato da tre infortuni che lo hanno costretto a saltare 29 gare su 44. Al contrario, Bezzecchi è giunto con meno clamore e ha fatto la storia come primo pilota ufficiale di Aprilia a raggiungere un podio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jorge Martin: il suo palmarès dimostra di essere superiore a Marco Bezzecchi.

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