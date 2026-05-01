Alexander Zverev ha battuto Blockx e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Madrid, dove affronterà Jannik Sinner. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista tedesco in due set, portando a termine il suo percorso nel torneo. Sinner, che aveva superato il suo avversario in semifinale, aspetta ora di sfidare Zverev nella finale di domenica.

Sarà Alexander Zverev l’avversario di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Madrid. Il tedesco ha raggiunto l’ultimo atto del torneo spagnolo, dopo aver sconfitto in semifinale il sorprendente belga Alexander Blockx in due set con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e trentasei minuti di gioco. Si tratta della quattordicesima sfida in carriera tra Sinner e Zverev, con il numero uno del mondo che ha vinto le ultime nove partite giocate, comprese le tre in questa stagione ad Indian Wells, Miami e Montecarlo, tutte arrivate in semifinale. Sei ace e due doppi falli per entrambi i giocatori. Zverev ha vinto l’85% dei punti quando ha servito la prima ed il 67% con la seconda, colpo con cui ha sofferto tantissimo il belga (32%).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026, Zverev supera Blockx e affronterà Sinner in finale

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