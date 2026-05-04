Il sorteggio degli Internazionali di Roma, in programma dal 5 al 17 maggio, è stato reso noto questa mattina. Tra i partecipanti figura anche Jannik Sinner, che esordirà contro uno tra Ofner e Michelsen. Se dovesse avanzare, il tennista italiano potrebbe affrontare altri quattro connazionali, con la possibile sfida al terzo turno contro Matteo Berrettini.

Stamani è stato svelato il sorteggio per gli Internazionali di Roma (5-17 maggio), a cui prenderà parte anche Jannik Sinner, che debutterà contro Ofner o Michelsen. Tuttavia, l’altoatesino potrebbe incontrare altri quattro tennisti italiani sul suo cammino verso la vittoria di un torneo in cui non è mai riuscito ad alzare il trofeo. I potenziali sfidanti di Sinner. Al terzo turno potrebbe esserci la sfida contro Matteo Berrettini; l’ultimo incontro tra loro era finito 3 set a 1 per il numero uno al mondo, a Wimbledon 2024. Ma non solo Berrettini. Nel cammino di Sinner ci potrebbe essere un altro ostacolo italiano, ovvero Lorenzo Sonego agli ottavi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner a Roma potrebbe sfidare altri quattro italiani, possibile scontro con Berrettini al terzo turno

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