Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana promuove l’evento La gentilezza come valore che costruisce l’umanità

Il Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana ha organizzato un evento al Liceo Artistico “F. A. Grue” di Castelli intitolato “La gentilezza come valore che costruisce l’umanità”. L’iniziativa si è svolta presso la scuola, coinvolgendo studenti e docenti in un’attività dedicata alla promozione della gentilezza come elemento fondamentale per la convivenza. La manifestazione è stata promossa dal Lions Club come parte di un service dedicato.

Presso il Liceo Artistico "F. A. Grue" di Castelli si è svolto il service promosso dal Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana dal titolo "La gentilezza come valore che costruisce l'umanità". Un'iniziativa che ha messo al centro un tema di forte attualità: la gentilezza non come semplice atteggiamento individuale, ma come infrastruttura etica della convivenza civile, principio attivo di legalità, responsabilità e coesione sociale. L'incontro ha riunito scuola, istituzioni e rappresentanza lionistica in un dialogo intergenerazionale che ha coinvolto direttamente gli studenti, veri protagonisti della giornata. La moderazione e il coordinamento comunicativo dell'evento è stato affidato alla giornalista Lisa Di Giovanni, Responsabile Comunicazione & Marketing del Club Lions.