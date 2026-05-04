Signora suo figlio ha investito una persona | così le portano via oltre 45 mila euro

Una donna ha perso oltre 45 mila euro dopo aver ricevuto una telefonata in cui un uomo, fingendosi un carabiniere, le ha detto che suo figlio era coinvolto in un grave incidente e che era necessario pagare una somma di denaro. La telefonata ha messo in moto una truffa studiata per spaventare la vittima, che ha creduto alla storia e ha consegnato il denaro.

È bastata una telefonata per mettere in moto la truffa. Dall’altra parte della linea, un uomo si è presentato come carabiniere, raccontando alla vittima una storia studiata per spaventare: il figlio coinvolto in un grave incidente stradale. Una versione costruita ad arte per creare urgenza e.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate “Suo figlio ha investito una persona, deve pagare”. Due arresti per la truffa dei “finti carabinieri”Arezzo, 19 febbraio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due uomini di origini napoletane, di 54 e 22 anni,... Missionarie saveriane uccise, Bocchi: "Oltre 260 mila euro di fondi regionali a progetti gestiti da una persona oggi in carcere"“Oltre 260 mila euro di fondi regionali hanno alimentato l’attività di un’associazione i cui progetti erano gestiti da un personaggio oggi in carcere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paghi o arrestiamo suo figlio.... Novantaduenne sventa la truffa smascherando il falso maresciallo; Telefonate a tappeto fra gli anziani da parte del falso colonnello della Finanza per la truffa del figlio in carcere; Signora parli con suo figlio. Gli audio choc della banda di truffatori che ingannano gli anziani di Roma; Il dolore di mamma Anna: Mio figlio era speciale. Campione di generosità. Suo figlio ha rapinato una gioielleria, l’anziana non ci casca e sventa la truffa: 19enne arrestatoFirenze, 10 marzo 2026 – Prima la telefonata di un finto carabiniere, poi l’arrivo a casa di un giovane incaricato di ritirare oro e gioielli. È lo schema della truffa tentata nella mattinata di ... lanazione.it 'Tua figlia ha fatto un incidente', anziana truffata nel BrindisinoLa Procura di Brindisi ha chiuso le indagini su una truffa aggravata ai danni di una signora mesagnese di 85 anni che sarebbe stata commessa da un uomo residente nella provincia di Napoli. A fine ... ansa.it #attentialletruffe Una signora a Parma prende i soldi al bancomat e viene avvicinata da un uomo che la informa della presenza nello sportello di una banconota da 20 euro non ritirata. Con questo pretesto, la convince a reinserire la carta per verificare un inesi - facebook.com facebook ''Fanno addestramento per non respirare'' Il racconto della signora Coriandoli a #CTCF x.com