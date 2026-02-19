Suo figlio ha investito una persona deve pagare Due arresti per la truffa dei finti carabinieri
Due uomini di Napoli di 54 e 22 anni sono stati arrestati ad Arezzo per aver truffato un’anziana di 82 anni usando la tecnica dei “finti Carabinieri”. I sospetti avevano chiamato la donna, fingendo di essere ufficiali, e le avevano detto che suo figlio aveva causato un incidente e doveva pagare subito. La vittima ha creduto alla truffa e ha consegnato loro soldi. I carabinieri hanno intercettato i due uomini mentre tentavano di allontanarsi con il denaro, fermandoli poco dopo.
Arezzo, 19 febbraio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due uomini di origini napoletane, di 54 e 22 anni, per aver messo in atto una truffa ai danni di una persona di 82 anni della provincia di Siena, con la tecnica dei “finti Carabinieri”. In particolare, i due uomini avevano fatto credere all’anziano che suo figlio aveva investito colpevolmente due persone e che per evitare più gravi conseguenze, avrebbe dovuto versare del denaro, a titolo di risarcimento, alle vittime. I due si erano successivamente portati presso l’abitazione dell’ignara vittima, che aveva provveduto a consegnare 3 orologi, 4 anelli in oro e un bracciale in oro bianco ai due “finti carabinieri”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
