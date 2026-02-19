Due uomini di Napoli di 54 e 22 anni sono stati arrestati ad Arezzo per aver truffato un’anziana di 82 anni usando la tecnica dei “finti Carabinieri”. I sospetti avevano chiamato la donna, fingendo di essere ufficiali, e le avevano detto che suo figlio aveva causato un incidente e doveva pagare subito. La vittima ha creduto alla truffa e ha consegnato loro soldi. I carabinieri hanno intercettato i due uomini mentre tentavano di allontanarsi con il denaro, fermandoli poco dopo.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due uomini di origini napoletane, di 54 e 22 anni, per aver messo in atto una truffa ai danni di una persona di 82 anni della provincia di Siena, con la tecnica dei “finti Carabinieri”. In particolare, i due uomini avevano fatto credere all’anziano che suo figlio aveva investito colpevolmente due persone e che per evitare più gravi conseguenze, avrebbe dovuto versare del denaro, a titolo di risarcimento, alle vittime. I due si erano successivamente portati presso l’abitazione dell’ignara vittima, che aveva provveduto a consegnare 3 orologi, 4 anelli in oro e un bracciale in oro bianco ai due “finti carabinieri”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Suo figlio ha investito una persona, deve pagare”. Due arresti per la truffa dei “finti carabinieri”

“Suo figlio è stato arrestato per furto, prepari i gioielli”: la truffa dei finti carabinieri riesce, ma finisce con l’arrestoUna truffa ai danni di un’anziana di 85 anni si è conclusa con l’arresto dei responsabili.

L'audio shock della truffa a un'anziana: "Suo figlio ha investito due pedoni"Un episodio di truffa ha coinvolto un'anziana, che ha ricevuto una telefonata falsa da un sedicente ufficiale dei carabinieri, accusando suo figlio di aver causato un incidente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.