Missionarie saveriane uccise Bocchi | Oltre 260 mila euro di fondi regionali a progetti gestiti da una persona oggi in carcere

Sono stati utilizzati oltre 260 mila euro di fondi regionali per finanziare progetti di un’associazione coinvolta in attività sotto stretta osservazione. La gestione di questi fondi era affidata a una persona che si trova attualmente in carcere. La vicenda riguarda un grave episodio di violenza che ha coinvolto più persone, suscitando grande attenzione pubblica.

Così il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli.

