Sigfrido Ranucci a Report su Nordio in Uruguay sono caduto in un eccesso ma non era notizia non verificata

Durante la trasmissione Report, il giornalista ha commentato le proprie dichiarazioni sul ministro della giustizia in merito a un viaggio in Uruguay. Ha ammesso di aver esagerato in alcune affermazioni, precisando però che quanto detto non era privo di fondamento. La discussione si è concentrata sulle sue dichiarazioni precedenti e sulla percezione delle fonti utilizzate per sostenerle. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita riguardo ai dettagli specifici del viaggio o alle circostanze.

Sigfrido Ranucci, durante la puntata di Report di domenica 3 maggio, è intervenuto sulle polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni a “È sempre Cartabianca”, in cui ha riferito che stava seguendo una pista relativa alla possibilità che il ministro della Giustizia Carlo Nordio si fosse recato nei mesi scorsi in Uruguay per incontrare Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti, al centro del caso della grazia concessa da Mattarella. Il ministro ha smentito la ricostruzione del giornalista e non ha escluso di portare la vicenda in tribunale. Sigfrido Ranucci commenta a Report le sue stesse dichiarazioni sul ministro Nordio Ranucci: "Non...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sigfrido Ranucci a Report su Nordio in Uruguay, "sono caduto in un eccesso, ma non era notizia non verificata" Notizie correlate “Nordio in Uruguay da Cipriani”, la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci: “Notizia non verificata, no a spese legali”La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni su Carlo Nordio rese a È sempre Cartabianca, su Rete 4. Rai richiama Ranucci per dichiarazioni su Nordio nel ranch di Minetti: “Notizia non verificata”, lui: “Non ho paura del ministro”Secondo l’azienda, il conduttore di Report avrebbe diffuso una notizia non verificata, circostanza peraltro ammessa dallo stesso giornalista. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Che scuola ha fatto Sigfrido Ranucci, conduttore di Report; Nordio fa causa a Ranucci. Pronta l’azione risarcitoria contro il conduttore di Report; Sigfrido Ranucci, lettera di richiamo dalla Rai per la diffusione della notizia non verificata su Nordio ospite al ranch di Cipriani. Il conduttore: Non ho paura del ministro; Report 2025/26 - Puntata del 26/04/2026 - Video. Ranucci durante Report si scusa con Nordio: Cospargo il capo di cenere ma non ho dato notizie non verificateSigfrido Ranucci, durante la puntata di domenica 3 maggio di Report, ha replicato alla vicenda Nordio: Non ho dato una notizia non verificata, ma ho ... fanpage.it Caso Minetti, Nordio farà causa a Ranucci per le dichiarazioni sul ranchIl ministro della Giustizia Carlo Nordio promuoverà nei prossimi giorni un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Sigfrido Ranucci, per le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Repor ... ansa.it Sigfrido Ranucci, durante la puntata di domenica 3 maggio di Report, ha replicato alla vicenda Nordio: “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto che stiamo verificando una notizia” - facebook.com facebook