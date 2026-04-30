Un ex ciclista e paziente oncologico ha espresso il suo sostegno a un aumento dei prezzi delle sigarette, sottolineando il suo ruolo di atleta e la sua esperienza personale. La dichiarazione è stata rilasciata in relazione a una proposta di incremento dei costi delle sigarette, considerata un intervento volto a ridurre il consumo di tabacco. La posizione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori commenti o analisi.

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "Da sportivo e da ex paziente oncologico non posso che aiutare un'iniziativa che reputo davvero importante e cha va nell'interesse di tutti. Il fumo è un comportamento estremamente pericoloso e smettere per sempre significa prevenire molte gravi malattie. Un ciclista poi sa davvero quanto sia importante respirare bene e tutelare il nostro apparato respiratorio. Infatti a come e quanto respiriamo è strettamente legata la performance sportiva sulle due ruote". A dirlo è Ivan Basso, il due volte vincitore del Giro d'Italia e ora dirigente sportivo, che sostiene la campagna 5 euro contro il fumo promossa dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Fondazione Airc, Fondazione Veronesi e Fondazione Aiom per chiedere un incremento delle accise su tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fumo, Ivan Basso: "Da sportivo ed ex paziente oncologico dico sì a sigarette più care"

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