Siena celebra la sua patrona | Giani alle Feste cateriniane nel segno della pace

A Siena, le celebrazioni in onore di Santa Caterina, patrona di Italia e Europa, sono iniziate ufficialmente nella giornata di domenica 3 maggio. La città si prepara ad accogliere eventi e rituali tradizionali che coinvolgono la comunità locale. Durante le celebrazioni, il governatore regionale ha partecipato a diverse iniziative, sottolineando il legame tra il patrimonio culturale e le tradizioni religiose della città.

SIENA – Le celebrazioni in onore di Santa Caterina, patrona d’Italia e d’Europa, sono entrate nel vivo a Siena nella giornata di ieri, domenica 3 maggio. All’appuntamento ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presenziando al tradizionale corteo delle contrade diretto verso il santuario cittadino. Il fulcro della cerimonia è stato il consueto rito dell’offerta dell’olio destinato ad alimentare la lampada votiva. Per l’edizione di quest’anno delle Feste cateriniane, il dono è arrivato dal Comune ligure di Varazze, in rappresentanza di tutti i municipi italiani, e da Castel del Piano, per conto dell’arcidiocesi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Siena celebra la sua patrona: Giani alle Feste cateriniane nel segno della pace Notizie correlate San Marcellino celebra la Festa del Pane: scuola, culture e fede unite nel segno della pace | FOTOAlla XVIII edizione protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo tra tradizione, inclusione e dialogo interculturale: “Dal pane nasce la... Raddoppio della Siena – Grosseto a Civitella Paganico, sopralluogo di Giani: sarà pronto nel 2027CIVITELLA PAGANICO – Il presidente della Regione Eugenio Giani ha effettuato un sopralluogo ieri mattina (15 marzo) nel comune di Civitella Paganico,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SIENA E LA SUA PROVINCIA CELEBRANO LA LIBERAZIONE: IL PROGRAMMA UFFICIALE; Siena celebra Santa Caterina: un legame che unisce l’Italia; Santo del 29 aprile: Santa Caterina da Siena; Caterina da Siena, la santa che riportò il Papa a Roma. SIENA E LA SUA PROVINCIA CELEBRANO LA LIBERAZIONE: IL PROGRAMMA UFFICIALEIl momento conclusivo è previsto alle 16:30 in Piazza del Campo, cuore simbolico della città, dove si terrà la cerimonia istituzionale finale. Interverranno il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, la ... oksiena.it Santa Caterina da Siena, 29 aprile 2026 | Oggi si celebra la mistica che convinse il Papa a tornare a RomaIl 29 aprile è il giorno in cui si celebra Santa Caterina da Siena, patrona d'Europa e d'Italia nota per le sue visioni e il coraggio politico. ilsussidiario.net Varazze celebra i 650 anni dal transito di Santa Caterina: a Siena l’olio votivo per la lampada - facebook.com facebook SIENA JAZZ CELEBRA L’INTERNATIONAL JAZZ DAY CON IL PROGETTO JAZZABLE x.com