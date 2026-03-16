Il presidente della Regione ha visitato ieri Civitella Paganico, in provincia di Grosseto, per controllare lo stato dei lavori sul raddoppio della strada statale 223 Siena-Grosseto. L'intervento, che riguarda la carreggiata, dovrebbe essere completato entro il 2027. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle tappe del progetto o ai dettagli tecnici.

CIVITELLA PAGANICO – Il presidente della Regione Eugenio Giani ha effettuato un sopralluogo ieri mattina (15 marzo) nel comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto, per verificare l’avanzamento dei lavori funzionali al raddoppio della carreggiata della strada statale 223 Siena – Grosseto. Un intervento atteso e strategico per migliorare sicurezza, collegamenti e sviluppo del territorio, rafforzando un’infrastruttura fondamentale per la mobilità regionale e non solo. “Proseguono i lavori – ha dichiarato Giani – per una delle innovazioni infrastrutturali più importanti della Toscana: la costruzione delle quattro corsie, pronte a fine 2027, che consentiranno di collegare la parte più meridionale della regione con Siena e poi con Firenze con un opera moderna e pensata per una viabilità più scorrevole ”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Raddoppio della Siena – Grosseto a Civitella Paganico, sopralluogo di Giani: sarà pronto nel 2027

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Sopralluogo sulla Strada statale 223 Siena–Grosseto per i lavori di raddoppio della carreggiata. Un intervento atteso e strategico per migliorare sicurezza, collegamenti e sviluppo del territorio, rafforzando un’infrastruttura fondamentale per la mobilità tra Siena - facebook.com facebook