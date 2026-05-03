Siderno torna al centro del dibattito politico e amministrativo dopo le recenti dichiarazioni del sindaco, che ha sottolineato l'importanza della prudenza come elemento fondamentale per la ripresa. In particolare, il primo cittadino ha evidenziato come l'amministrazione abbia completato la ricostruzione del lungomare in un periodo di due mesi, mettendo in evidenza l’impegno e la rapidità dell’intervento. La discussione si concentra ora sulle strategie adottate e sui risultati ottenuti.

Secondo Fragomeni, proprio la prudenza – “quella che qualcuno in Consiglio comunale ha definito un limite” – avrebbe permesso all’amministrazione di intervenire tempestivamente dopo i danni subiti dalla città e di avviare un rapido percorso di recupero del lungomare. “Senza quella prudenza oggi non saremmo qui a parlare di ripartenza, ma di attese e difficoltà”, ha sottolineato. Nel suo intervento, il sindaco ha richiamato anche il momento dell’insediamento nel 2021, descrivendo una situazione amministrativa complessa. “Abbiamo trovato una macchina ferma da troppo tempo. Un motore da riaccendere con attenzione, senza forzature”, ha spiegato, rivendicando un percorso fatto di “sacrificio, equilibrio e senso del dovere” per affrontare i debiti ereditati e rafforzare la struttura comunale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Siderno, il sindaco Fragomeni rivendica la “prudenza” come chiave della ripartenza: “Così abbiamo ricostruito il lungomare in due mesi”

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