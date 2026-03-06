Operaio precipita dal cantiere i sindacati | Più controlli sicurezza e prevenzione

Un operaio è caduto da un cantiere edile in città, in un episodio avvenuto ieri. È il secondo infortunio dello stesso tipo dall'inizio dell’anno e a meno di un mese dal primo. Le sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Ancona hanno dichiarato di essere molto preoccupate, chiedendo maggiori controlli e interventi sulla sicurezza e la prevenzione.

Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Ancona intervengono dopo l'ennesimo indortunio sul lavoro avvenuto ieri al porto ANCONA- Dopo l’infortunio sul lavoro avvenuto ieri in un cantiere edile, il secondo dall’inizio dell’anno e a distanza di meno di un mese, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Ancona esprimono forte preoccupazione. La vittima è un operaio di circa 50 anni, rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa 8 metri mentre stava lavorando nell’area del lungomare Vanvitelli, vicino allo stabilimento Fincantieri. «Ancora non sono chiare le dinamiche ma le autorità competenti sono al lavoro per valutare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Operaio precipita e muore all’ex Ilva. Sciopero dei sindacati negli stabilimentiSi era sposato quattro anni fa con Maria Teresa e l’anno dopo era diventato padre per la prima volta.

Nel cantiere della Tav. Operaio precipita, è graveMAZZANO (Brescia) Cade da un traliccio, fa un volo nel vuoto di cinque, sei metri e si schianta al suolo.

Approfondimenti e contenuti su Operaio precipita.

Temi più discussi: Cade da 20 metri nel cantiere navale, morto un operaio 27enne; Monfalcone, giovane operaio precipita e muore: sindacati proclamano 2 ore di sciopero; Tragedia a Monfalcone: giovane operaio precipita nel cantiere navale e perde la vita; Cade da una scala. Grave un operaio in un cantiere edile.

Precipita dal tetto di un capannone: elitrasportato operaio 25enneGrave incidente sul lavoro a Candiana: operaio di 25 anni cade dal tetto di un capannone, elitrasportato a Padova. nordest24.it

Incidente sul lavoro in un cantiere stradale, operaio 24enne scivola e precipita per 3 metri: elitrasportato in ospedaleSAN VITO DI CADORE. E' stato portato in elicottero all'ospedale di Bolzano l'operaio di 24 anni che è rimasto coinvolto in un incidente durante l’attività lavorativa. E' successo all’interno di un can ... ildolomiti.it

Operaio scivola nel cantiere stradale sull'Alemagna e precipita nell'argine: trasportato in ospedale con l'elicottero - facebook.com facebook

Operaio precipita da otto metri al porto di Ancona, trasferito in ospedale. Il 50enne è stato portato a Torrette in codice rosso #ANSA x.com