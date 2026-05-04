sicurezza stradale raffica di denunce tra san miniato e volterra

Tra San Miniato e Volterra, sono state presentate diverse denunce legate a infrazioni stradali. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri nell’ambito di un’operazione di vigilanza sulla sicurezza stradale. Durante le verifiche, sono stati fermati diversi veicoli e sono state riscontrate irregolarità di varia natura. Le denunce sono state formalizzate in seguito alle violazioni riscontrate durante i controlli.

Pontedera, 4 maggio 2026 - Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Pisa, che nell'ultima settimana hanno intensificato i presidi nelle aree di San Miniato, Volterra e Riparbella per contrastare i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza sulle strade. A San Miniato, i militari hanno scoperto un cittadino straniero che circolava esibendo una patente estera abilmente contraffatta; per l'uomo è scattata immediatamente la denuncia per falso e il sequestro del documento. Sempre nel territorio sanminiatese, un automobilista è stato denunciato dopo essersi rifiutato di sottoporsi al drug-test nonostante una chiara sintomatologia di alterazione; la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 3 grammi di cocaina già suddivisa in dosi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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