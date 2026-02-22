Sicurezza e movida a Catania | raffica di denunce e tolleranza zero contro i parcheggiatori abusivi

Un grande intervento nel cuore di Catania ha portato a numerose denunce per parcheggiatori abusivi, provocando sanzioni e confische. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli intensi tra bar e locali affollati, riscontrando molte irregolarità. La presenza di parcheggiatori non autorizzati ha generato problemi alla viabilità e alla sicurezza pubblica. Le autorità continuano a monitorare la zona per garantire ordine e rispetto delle regole. La lotta contro l’abusivismo si intensifica in città.

In campo pattuglie di polizia, guardia di finanza, carabinieri, polizia locale e l'esercito italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto operativo della polizia scientifica Fine settimana di controlli serrati nel centro di Catania: un massiccio dispositivo interforze, coordinato dalla Questura, ha setacciato le zone della movida. In campo pattuglie di polizia, guardia di finanza, carabinieri, polizia locale e l'esercito italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto operativo della polizia scientifica. Il pugno duro delle forze dell'ordine si è abbattuto in particolare sulla piaga dei parcheggiatori abusivi, con un monitoraggio nelle zone di piazza Manganelli, via Dusmet e piazza Stesicoro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, carabinieri contro i parcheggiatori abusivi: denunciato un 75enneI Carabinieri di Catania hanno denunciato un uomo di 75 anni nell’ambito delle operazioni di contrasto ai parcheggiatori abusivi nel centro cittadino.

Controlli contro parcheggiatori e venditori abusivi, due denunce ed un sequestro di merce falsaDurante un’operazione di controllo nel centro storico e sul lungomare Ognina, i carabinieri hanno denunciato due persone e sequestrato merce falsa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sicurezza: controlli mala-movida, chiusure e denunce nel Frusinate; Controlli settimanali e straordinari nelle zone della movida: controllate 237 persone e 18 locali; Sicurezza e movida: in commissione il dibattito sulla figura dello street tutor; Giro di vite nei quartieri della movida a Bari: rilevate irregolarità in diversi locali tra Murat e Poggiofranco.

Sicurezza e movida, controlli a tappeto della Questura: sanzioni per migliaia di euro e irregolarità nei locali notturniSotto la lente della Polizia quattro locali tra Foce, Brignole e via Canevari: accertate violazioni sulla somministrazione di alcolici e ostruzioni alle uscite di sicurezza ... lavocedigenova.it

Cosa c’è nel nuovo regolamento sulla movida a MarsalaMarsala prova a mettere un argine alla movida violenta dopo mesi segnati da risse, aggressioni e tensioni nel centro ... tp24.it

Presidio delle forze dell’ordine nelle piazze della movida #poliziadistato #controlli #Sicurezza #movida #MovidaSicura - facebook.com facebook

Sicurezza e movida, controlli a tappeto della Questura: sanzioni per migliaia di euro e irregolarità nei locali notturni x.com