La Coldiretti Campania incontra gli studenti dell’Istituto Morano al Parco Verde di Caivano
Giovedì 23 aprile 2026, alle 8.30, l’aula dell’Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano si trasformerà in un laboratorio di idee durante l’incontro tra rappresentanti di Coldiretti Campania e gli studenti. La discussione si svolgerà nel cuore del Parco Verde e vedrà la partecipazione di diversi studenti dell’istituto. L’evento si inserisce in un programma di approfondimenti dedicati al settore agricolo e alle opportunità di lavoro nel territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 8.30, l’aula dell’Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano, nel cuore del Parco Verde, si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di idee e opportunità. Protagonista dell’incontro sarà Coldiretti Campania, che porterà tra i banchi un’esperienza formativa unica nell’ambito del progetto InfoPAC Farm Laboratory. L’iniziativa è rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – produzione e trasformazione – dell’istituto diretto dalla dirigente Eugenia Carfora. Un’occasione concreta per avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditoria agricola, con un approccio pratico e coinvolgente.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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