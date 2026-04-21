Giovedì 23 aprile 2026, alle 8.30, l’aula dell’Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano si trasformerà in un laboratorio di idee durante l’incontro tra rappresentanti di Coldiretti Campania e gli studenti. La discussione si svolgerà nel cuore del Parco Verde e vedrà la partecipazione di diversi studenti dell’istituto. L’evento si inserisce in un programma di approfondimenti dedicati al settore agricolo e alle opportunità di lavoro nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 8.30, l’aula dell’Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano, nel cuore del Parco Verde, si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di idee e opportunità. Protagonista dell’incontro sarà Coldiretti Campania, che porterà tra i banchi un’esperienza formativa unica nell’ambito del progetto InfoPAC Farm Laboratory. L’iniziativa è rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – produzione e trasformazione – dell’istituto diretto dalla dirigente Eugenia Carfora. Un’occasione concreta per avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditoria agricola, con un approccio pratico e coinvolgente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Coldiretti Campania incontra gli studenti dell’Istituto Morano al Parco Verde di Caivano

Notizie correlate

Leggi anche: La polizia incontra gli studenti dell’istituto tecnico-economico "S. Antonio" di Adrano

"Pretendiamo legalità", la polizia incontra gli studenti dell'istituto Marconi di PaternòNuovo incontro con la polizia all’Istituto comprensivo “Marconi” a Paternò e Ragalna.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Mozzarella di Bufala, Coldiretti Campania: Legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualità; Domani Comm. Ue Hansen incontra vertici Coldiretti a Vinitaly; Avellino, arriva il Villaggio Contadino di Coldiretti; Coldiretti incontra parlamentari Ue per modifica clausola riso.

Campania. Coldiretti: Mozzarella di bufala, ‘la legge sui reati agroalimentari è dalla parte della qualità’Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla possibilità di produrre la Mozzarella di bufala con latte in polvere o concentrato sfuggendo ... teleradio-news.it

Mozzarella e legge sui reati agroalimentari: soddisfatta Coldiretti CampaniaLa legge dovrebbe confermare il testo del decreto che introduce un piano straordinario nazionale con controlli a campione su tutta la filiera sia su mungitura che trasporto, trasformazione e commerci ... salernotoday.it

Rassegna Stampa Tutto sul Villaggio Contadino di Coldiretti Avellino dal 24 al 26 aprile, un appuntamento da non perdere! #coldiretticampania #campagnaamica #km0 - facebook.com facebook