Domani presso l'istituto alberghiero di Napoli si terrà l’evento “Guida ResponsabilMente”, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli. L’iniziativa coinvolge gli studenti nel tentativo di sensibilizzarli sull'importanza di adottare comportamenti sicuri durante la guida. L’obiettivo è offrire informazioni pratiche e promuovere una maggiore consapevolezza sulle norme di sicurezza stradale.

La Città Metropolitana di Napoli incontra gli studenti dell’istituto alberghiero per promuovere comportamenti sicuri alla guida. Si terrà domani, martedì 31 marzo, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l’IPSEOA “Ippolito Cavalcanti” di Napoli l’incontro del progetto “Guida ResponsabilMente “, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Fondi comunitari e mobilità sostenibile, nell’ambito del programma nazionale ANCI sulla mobilità sicura, finanziato dal Dipartimento per le Politiche contro la Droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo contro l’incidentalità notturna. L’iniziativa, rivolta agli studenti degli... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sicurezza stradale, domani al Cavalcanti di Napoli il progetto “Guida ResponsabilMente”

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