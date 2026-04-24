Gruppo Fs treni più sicuri | calano del 57% le aggressioni al personale nel 2026

Nel primo trimestre del 2026, le aggressioni al personale di Trenitalia, parte del Gruppo FS, sono diminuite del 57% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In totale, gli episodi sono passati da 68 a 29, evidenziando una riduzione significativa nel numero di incidenti segnalati. La diminuzione si verifica in un periodo in cui si registrano anche altri interventi per migliorare la sicurezza dei lavoratori sui mezzi di trasporto.

Calano in modo netto le aggressioni al personale di Trenitalia (Gruppo Fs): nel primo trimestre 2026 si registra un -57% rispetto allo stesso periodo del 2025, con gli episodi che scendono da 68 a 29. Il risultato è legato alle azioni messe in campo da Fs Security, tra presidio delle stazioni e attività a bordo treno su tutta la rete nazionale. Nei primi tre mesi dell’anno diminuiscono anche gli atti vandalici. Calo delle aggressioni e degli atti vandalici. I dati segnalano un miglioramento sul fronte della tutela del personale e degli asset aziendali. Oltre al crollo delle aggressioni (-57%), si registra una riduzione degli atti vandalici sugli asset (-65%) e sui treni (-29%), insieme a una flessione dell’11% dei graffiti sui convogli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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