Controlli straordinari nelle stazioni e sui treni le attività della polfer in Calabria

Il 6 marzo, la polizia ferroviaria della Calabria ha avviato controlli straordinari nelle stazioni e sui treni, come parte di un'operazione nazionale disposta dal servizio polizia ferroviaria di Roma. L’intervento ha coinvolto un ampio piano di verifiche per garantire maggiore sicurezza nei principali punti di transito e sui mezzi di trasporto ferroviario presenti nella regione.

Questa operazione testimonia il costante impegno della polizia ferroviaria nel garantire la tutela dei viaggiatori e del personale Per garantire la massima efficacia dell'attività di prevenzione e controllo del territorio, le pattuglie impiegate sono state equipaggiate con dotazioni tecniche di ultima generazione.