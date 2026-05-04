Durante recenti controlli sono state denunciate cinque persone tra Perugia e Napoli per problemi legati alla sicurezza negli eventi pubblici. Le indagini hanno rivelato come alcuni addetti falsificassero i verbali di formazione, mentre altri gestivano il sistema di vigilanza senza possedere le licenze richieste dalle autorità prefettizie. Le operazioni hanno portato alla luce pratiche non conformi alle norme di sicurezza previste per gli eventi pubblici.

? Cosa scoprirai Come facevano gli addetti a falsificare i verbali di formazione?. Chi gestiva concretamente il sistema di vigilanza senza licenze prefettizie?. Quali rischi reali correvano i cittadini durante queste manifestazioni pubbliche?. Quanto ammonta il danno economico causato da queste irregolarità?.? In Breve Indagini avviate agosto 2025 tra Perugia e Napoli contro vigilanza illegale.. Dieci persone denunciate e 45 illeciti amministrativi per 75 mila euro.. Personale non iscritto all'albo e verbali di formazione falsificati.. Un operatore percepiva indebitamente indennità di disoccupazione continuando a lavorare.. Cinque persone sono state denunciate e sei abitazioni tra Perugia e Napoli sono state perquisite dopo la scoperta di un sistema di vigilanza privata illegale attivo durante eventi pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza abusiva agli eventi: 5 denunciati tra Perugia e Napoli

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