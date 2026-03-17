A Capaccio Paestum, nel Salernitano, è stata sequestrata una discarica abusiva di circa 3.500 metri quadrati. Durante le operazioni, tre persone sono state denunciate dalle autorità competenti. L’intervento si è concentrato sull’area interessata dal deposito illegale di rifiuti senza autorizzazione. Nessun dettaglio su eventuali responsabili o motivazioni aggiuntive è stato reso noto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una discarica abusiva è stata sequestrata in un’area di circa 3.500 metri quadrati a Capaccio Paestum, nel Salernitano e tre persone sono state denunciate. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia Locale nell’ambito dei controlli contro i reati ambientali. L’area, in località Cannito, zona collinare e lontana dalla strada provinciale, era utilizzata per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali. All’interno del sito sono stati trovati circa 50 metri cubi di materiali, pericolosi e non, tra cui componenti meccaniche e parti di carrozzeria di autocarri, presumibilmente provenienti da attività di officina. I tre indagati, proprietari del terreno, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per violazioni della normativa ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Discarica abusiva sequestrata: tre denunciati a Capaccio Paestum

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